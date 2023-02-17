Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler salı günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

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Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

ABD’de enflasyon halen yüksek seyrediyor. Fed enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirebilmek için faiz artışlarına devam edebilir. Parasal sıkılaşmaya yönelik beklentiler bu hafta dolar endeksi ve tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.84’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 18.86 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.82, en yüksek ise 18.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.06 liradan işlem görüyor.