Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz gün saat 22.00’de Fed toplantı tutanakları yayınlandı. Fed’in 1 Şubat tarihinde 25 baz puan faiz artışına gittiği toplantıya dair tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar sıkı para politikasına devam edileceği belirtildi.

Öte yandan tutanaklarda üyelerin bir kısmı 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi gerektiğini belirtse de üyelerin büyük çoğunluğu 25 baz puan faiz artırımından yana olduğunu belirtti.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Geçtiğimiz gün dolar endeksi Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasından önce yükseliş göstererek 104.593 seviyesini test etti. Tutanakların yayınlanmasının ardından zirve seviyeden geri çekilen dolar endeksi 104.526 seviyesine indi. Bugün endeks yatay seyrederek 104.423'ten işlem görüyor.

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Dün yüzde 3.925 seviyesinde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizi tutanakların yayınlanmasının ardından yüzde 3.933’e kadar yükseldi. Bugün tahvil faizi yüzde 3.923 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.87’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.81, en yüksek ise 18.90 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.05 lira ile primli seyrediyor.