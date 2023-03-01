Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’den gelen son ekonomik verilerin enflasyonda artışa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisi kuvvetlendi.

Geçen hafta çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarında üyelerin enflasyon yüzde 2 hedefine dönene kadar faiz artışlarına devam edeceğine yönelik görüş bildirmesiyle dolar endeksi yükselişe geçmişti.

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Geçtiğimiz cuma günü ise ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderleri verisinin beklentilerin üzerinde artarak enflasyonda yükselişe işaret etmesiyle birlikte dolar endeksi 105 seviyesinin üzerine çıktı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Pazartesi günü 105.359 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi 6 Ocak tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etmişti. Zirve seviyeyi gördükten sonra endeks geri çekilerek dün 104.954’ten kapandı. Bugün dolar endeksi 104.359 ile düşüş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.961 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.88’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.85, en yüksek ise 18.89 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.15 lira ile primli seyrediyor.