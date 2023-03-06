Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 22 Mart tarihinde vereceği faiz kararı piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Özellikle ABD’de son gelen ekonomik verilerin enflasyonda artışa işaret etmesi Fed’in sıkı para politikasına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

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Geçtiğimiz haftalarda ABD’de kişisel çekirdek tüketim giderlerinin beklentilerin üzerinde artması ve enflasyonda yükselişe işaret etmesiyle birlikte dolar endeksi yükselmişti.

DOLAR ENDEKSİ 105 SEVİYESİNDEN DÖNDÜ

Geçen hafta perşembe günü 105.180 seviyesinden düşüşe geçen dolar endeksi cuma günü 104.485’e kadar gerilemişti. Endeks bugün yatay bir seyir izleyerek 104.602’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.919 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.84’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 18.90 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.79, en yüksek ise 18.91 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.10 lira ile yatay seyrediyor.