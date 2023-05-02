Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Analistlerin beklentisi Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25 seviyesine çıkarması yönünde.

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Kritik toplantıdan çıkacak faiz kararı ve sonraki sürece ilişkin mesajlar piyasalarda yönü belirleyecek.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün 102.189 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 102.031’den işlem görüyor. Geçtiğimiz gün yüzde 3.608 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün gerileyerek yüzde 3.564’ten işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.44’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 19.46 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.41, en yüksek ise 19.48 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.43 lira ile yükseliş kaydediyor.