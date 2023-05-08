Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler piyasalarda yönü belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta çarşamba günü Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 seviyesine yükseltti.

Böylelikle Fed son 10 toplantı boyunca üst üste artırıma giderek faiz oranlarını 16 yılın zirvesine çıkardı.

FED METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİK SONRASI PİYASALAR HAREKETLENDİ

Karar metninde ise dikkat çeken ifadelere yer verildi. Metinde sonraki açıklamada yer alan bir miktar ek politika faizi artırımının uygun olabileceği yönündeki açıklamaların çıkarıldığı görüldü.

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Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi ve tahvil faizinde sert kayıplar görüldü. Dolar endeksi 101’li seviyelere inerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.298’e kadar geriledi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

Cuma günü 15.30'da ABD ekonomisine yönelik iş gücü verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam nisan ayında 253 bin olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 180 bin olması yönündeydi.

Böylelikle mart ayında 236 bin olan tarım dışı istihdam yeni gelen veri ile birlikte 165 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 3.4’e geriledi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE BUGÜN SON DURUM NE?

Dolar endeksi bugün 101.147 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.435 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 19.51 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.45, en yüksek ise 19.52 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.52 lira ile primli seyrediyor.