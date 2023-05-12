Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Bu haftanın en önemli ekonomik gelişmesi ABD enflasyon verisiydi. Çarşamba günü açıklanan kritik veri sonrası piyasalar hareketlendi. ABD’de yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

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Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmişti.

DOLAR ENDEKSİ 102 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Çarşamba günü 101.215’e kadar gerileyen dolar endeksi perşembe günü sert yükselerek 102.153’e kadar çıktı. Dolar endeksi bugün yatay bir seyirle 101.970’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.405 ile toparlanıyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.55’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 19.58 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.42, en yüksek ise 19.73 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.48 lira ile primli seyrediyor.