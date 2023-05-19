Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Küresel piyasalarda gözler ABD hazinesinin borçlanma tavanı konusundaki görüşmelerde. Eğer ABD’de borç limiti artırılmazsa hazine temerrüde düşebilir. Borçlanma tavanının artırılması için ABD Kongresi’nde kararın alınması gerekiyor.

BORÇ LİMİTİNDE ANLAŞMA SİNYALİ

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy borç limiti müzakerelerinde bu hafta sonu prensipte bir anlaşmaya varılabileceğini ve gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanabileceğini ifade etti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Joe Biden Kongre liderleriyle borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

DOLAR ENDEKSİ İKİ AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bu gelişme sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Yatırımcıların güvenli liman arayışından destek bulan dolar endeksi geçtiğimiz gün 103.624 seviyesini aşarak 2 ayın zirvesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.657 ile sert yükseldi.

Bugün dolar endeksi 103.321 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.627 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.76’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 19.80 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.65, en yüksek ise 19.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.42 lira ile yükseliyor.

BUGÜN YURT İÇİ PİYASALAR KAPALI

Öte yandan bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle yurt içi piyasaları kapalı kalacak.

POWELL’IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ev sahipliği yaptığı Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nda "Para Politikası Üzerine Perspektifler" paneline katılacak. Powell’ın saat 18.00 civarında konuşma yapması bekleniyor.