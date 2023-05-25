Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD'de federal borçlanma tavanının artırılması konusunda henüz bir anlaşma sağlanamaması, ABD dolarının gücünü korumaya devam etmesi piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

FED TOPLANTI TUTANAKLARI YAYINLANDI

Öte yandan geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın mayıs ayı faiz kararını açıkladığı toplantısına dair tutanakları yayınlandı. Fed tutanaklarında yetkililerin daha fazla faiz artışı konusundaki ayrışması öne çıktı.

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Tutanaklarda olası faiz artışlarının boyutunun daha belirsiz hale geldiği, yetkililerin bu yıl için ılımlı durgunluk beklentisinin sürdüğü belirtildi.

DOLAR ENDEKSİ 104 SEVİYESİNİ AŞTI

Geçtiğimiz gün 103.900’lü seviyelere kadar yükselen dolar endeksi bugün kazanımlarını artırarak 104 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.700’ü aştı.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.88’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.91 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.87, en yüksek ise 19.91 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.56 lira ile yükseliş kaydediyor.