Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarında sonraki döneme ilişkin daha ilave faiz artışı yapılabileceğine yönelik mesajlar verilmesi piyasalarda fiyatlamaları etkilemişti.

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Perşembe günü ABD’de açıklanan haziran ayı özel sektör istihdamı verisinin sürpriz bir şekilde beklentilerin iki kat üstünde artmasının ardından Fed’in parasal sıkılaşmayı daha fazla artıracağı beklentileri hakim olmuştu.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Öte yandan cuma günü 15.30’da ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam 209 bin artarak beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın 240 bin artması yönündeydi. Bir önceki ay 339 bin artan tarım dışı istihdam verisi 306 bine revize edildi. ABD'de kritik verinin beklentilerin altında kalmasının ardından dolar endeksi sert düşüş gösterdi.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT KAYIP

Cuma günü 103.180’li seviyelerde hareket eden dolar endeksi kritik gelişme sonrasında 102.226’ya kadar geriledi. Dolar endeksi bugün hafif yükselerek 102.492’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.074 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 26.00’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 26.05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.83, en yüksek ise 26.17 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.51 lira ile geriliyor.