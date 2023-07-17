Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şekillendi. ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon piyasa beklentilerinin de altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Çarşamba günü ABD enflasyonunun belli olmasıyla birlikte dolar endeksi sert düşüşe geçti. Endeks çarşamba günü 101.600’lü seviyelerden aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. Cuma günü dolar endeksi 99.578’e kadar geriledi. Bugün endeks yatay seyrederek 99.940’tan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.834 ile yükseliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 26.14 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.18 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.11, en yüksek ise 26.30 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.45 lira ile yatay seyrediyor.