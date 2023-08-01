Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-5.50 aralığına çıkarmasının ardından ABD ekonomisine yönelik ikinci çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde artış göstermesiyle birlikte piyasalar hareketlenmişti.

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ABD’de ikinci çeyrekte büyüme yüzde 2 olan piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 2.4 olarak açıklanmıştı. Kritik gelişme sonrasında dolar endeksinde sert düşüş dikkat çekti.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Perşembe günü dolar endeksi 100.551 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanma gösterdi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 102.136’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.977 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 26.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 26.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.87, en yüksek ise 27.18 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.61 lira ile primli seyrediyor.