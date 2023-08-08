Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçen hafta ABD’de istihdam verilerinin açıklanmasının ardından piyasalar hareketlenmişti. Özellikle hafta ortasından sonra dolar endeksi ve tahvil faizindeki yükselişler dikkat çekmişti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Perşembe günü 102.843’e kadar yükselen dolar endeksi cuma günü 101.742’ye kadar gerilemişti.

Yeni haftada toparlanma gösteren dolar endeksi şu dakikalarda 102.353’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.014 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 26.96’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.02 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.92, en yüksek ise 27.24 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.71 lira ile sakin seyrediyor.