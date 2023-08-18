Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Çarşamba günü yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanaklarının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görülmüştü.

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Fed’in faiz kararına ilişkin katılımcıların görüş ayrılığına vardığı gözlenirken, tutanaklarda bazı üyelerin ABD’de enflasyonun halen çok yüksek seviyede olduğu ve faizlerin daha fazla artırılması gerektiğini söylediği belirtildi. Fed üyelerinin ilave faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası piyasalar hareketlenmişti.

DOLAR ENDEKSİ 2 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Dün dolar endeksi 103.598 ile 2 ayın en yüksek seviyesini test etti. Endeks bugün yatay seyrederek 103.505’ten işlem görürken, dün yüzde 4.328 ile sert yükseliş gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün gerileyerek yüzde 4.235 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 27.08’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.11 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.02, en yüksek ise 27.23 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.48 lira ile yatay seyrediyor.