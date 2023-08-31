Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı ve ikinci çeyreklik döneme ilişkin büyüme tahmini piyasaları hareketlendirdi.

2 KRİTİK ABD VERİSİ SONRASI DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, ikinci çeyrek büyüme tahmini ise düşüş gösterdi. Kritik iki veri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 102.936’ya kadar geriledi. Dolar endeksi bugün yatay seyrederek 103.271’den işlem görürken, dün yüzde 4.087’ye kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.106 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 26.71 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.61, en yüksek ise 26.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.20 lira ile hafif yükseliyor.