Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Piyasaların gözü kulağı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında.

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Geçen hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki seyir merakla takip edildi. Dolar endeksi perşembe günü 105.157 ile sert yükseldikten sonra cuma günü hafif gerileyerek 104.673’ten işlem gördü.

Perşembe günü yüzde 4.308 seviyesini gördükten sonra düşüşe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizi de cuma günü yüzde 4.217 seviyesinde seyretti.

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 26.85'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.80, en yüksek ise 26.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.87 lira ile primli seyrediyor.