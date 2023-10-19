Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yön 7 Ekim tarihinde Hamas’ın, İsrail’e saldırıları ile birlikte değişti. İsrail’in buna karşılık olarak Gazze’ye yoğun saldırılarda bulunması ve Lübnan ile Suriye’den de İsrail ile çatışmaların yaşanması Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdı.

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Özellikle savaş gibi riskli durumlarda yatırımcı tercihi değişiyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen varlıklara talep artıyor. Son dönemde emtialar arasında petrol ve altında yukarı yönlü sert hareketler görüldü.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE YÜKSELİŞ

Öte yandan son haftalarda dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 106.545 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.956 ile sert yükseliş kaydediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 27.97’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 28.01 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.89, en yüksek ise 28.50 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.62 lira ile primli hareket ediyor.