Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu. Son iki toplantısında da faiz artırımına gitmeyen Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

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Hafta ortasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.933 seviyelerinden yüzde 4.628’e geriledi. Dolar endeksi 107.113’ten 105.812’yi gördü. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.535 ile düşüş sergilerken, dolar endeksi 105.311 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28.33’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.41 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.29, en yüksek ise 28.58 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.45 lira ile primli seyrediyor.