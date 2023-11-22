Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçen hafta ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışına son verdiği beklentileri kuvvetlendi.

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Bu gelişme sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş dikkat çekmişti. Dün dolar endeksi 103.178’e kadar gerileyerek 2.5 ayın en düşük seviyesini test etti. Dolar endeksi bugün 103.659 ile sakin seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.410 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 28.77’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 28.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.71, en yüksek ise 28.82 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.45 lira ile yatay seyrediyor.