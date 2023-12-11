Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. ABD’de tarım dışı istihdam kasım ayında beklentilerin çok üzerinde 199 bin arttı. Piyasalarda beklenti artışın 180 bin olması yönündeydi.

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Özellikle son dönemde ABD’de istihdam piyasasının soğuduğuna ilişkin öngörüler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 yılı ilk çeyreğe kadar faiz indirimine gideceği beklentilerini artırmıştı.

PİYASALARDA FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Ancak son gelen tarım dışı istihdam verisi Fed’in faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacağı ihtimallerini kuvvetlendirdi. Piyasalar Fed’in daha fazla süre faizi yüksek tutacağını fiyatlamaya başladı.

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Kritik veri sonrasında cuma günü dolar endeksi 104 seviyesini geçti. Bugün endeks 104.024’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.251 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 28.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 28.99 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.84, en yüksek ise 29.01 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 31.22 lira ile yatay hareket ediyor.