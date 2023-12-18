Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu.

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Fed toplantı metninde 2024’te toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüldü. Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara verdiği mesajda faiz oranlarında tepe seviyeye yakın olduklarını söyledi.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE SERT HAREKET

Perşembe günü dolar endeksi 101.770’e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.887 seviyesini gördü. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 102.466 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.911 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 29.00’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 29.06 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.84, en yüksek ise 29.06 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.76 lira ile primli hareket ediyor.