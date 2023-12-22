Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Son açıklanan Fed faiz kararı sonrasında piyasalarda 2024 yılına ilişkin bir faiz indirimine gidileceği fiyatlanıyor.

Haberin Devamı

Geçen hafta Fed tutanaklarında üyeler 2024 yılı için toplamda 3 kez, 75 baz puanlık bir faiz indirimine gidilebileceğini öngördüler. Piyasalar haziran ayından önce bir faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakıyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

FED ÜYELERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Piyasalar olası bir faiz indirimini fiyatlarken, Fed üyelerinden ise aceleci olunmaması gerektiğine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Fed üyesi Raphael Bostic’e göre gelecek yıl faizleri indirmek için aciliyet oluşmayacak. Atlanta Fed Başkanı Bostic, bir sonraki politika adımını değerlendirirken ABD Merkez Bankası'nın kararlı ve sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Fed üyelerinin 2024’te medyan tahmin olarak üç faiz indirimi beklentisine karşılık Bostic iki faiz indirimi bekliyor.

Haberin Devamı

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda faizleri indirmeyi değerlendirebileceklerini söyledi. Barkin gelecek yıl kaç faiz indirimi beklediği sorusunu ise yanıtlamadı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 29.15’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 29.16 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.07, en yüksek ise 29.43 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.10 lira ile primli hareket ediyor.