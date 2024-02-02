Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz günlerde politika faizini %5,25 ile %5,5 arasında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrasında piyasalar faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyordu. Fed Başkanı Jerome Powell faiz indirimi ile ilgili kritik mesajlar verdi.

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POWELL’DAN FAİZ MESAJI

Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonun daha kalıcı olması halinde Fed'in faiz indiriminde daha yavaş davranabileceğini ya da süreci uzatabileceğini söyledi. Powell’ın faiz indiriminin bu yıl olabileceğini ancak bunun yakın zamanda olmayacağını söylemesi ile birlikte piyasalar dalgalandı.

Piyasalar Fed'in 19-20 Mart'taki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine yaklaşık %50 ihtimal veriyordu. Ancak Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada yetkililerin mart ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu düşünmediklerini belirtti. Powell, "Komitenin mart toplantısına kadar faiz indirimini haklı çıkaracak bir güven seviyesine ulaşacağını sanmıyorum, ancak bunu göreceğiz" dedi.

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DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 30.33’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 30.45 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.26, en yüksek ise 30.50 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.16 lira ile primli seyrediyor.