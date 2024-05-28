Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’de açıklanan ekonomik verilerin güçlü gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine eylül yerine kasım ayında başlayacağına ilişkin beklentiler kuvvetlendi.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde 104.566’ya kadar gerileyen dolar endeksi bugün 104.547’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.481 ile yükseliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.13’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.18 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.96, en yüksek ise 32.26 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.98 lira ile yatay seyrediyor.