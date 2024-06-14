Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip edildi.

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Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu. Enflasyon tahmini yükselirken bu sene için faiz indirimi beklentisi 3’ten 1’e indi.

Fed cephesinden yapılan açıklamalar sonrasında faiz indirimi beklentileri aralık ayına ötelendi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.42'nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 32.66 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 34.88 lira ile düşüş gösteriyor.