Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen mesajlar da piyasaların odağındaydı. Fed Başkan Yardımcısı Lisa Cook, ekonominin performansının beklentilerini karşılaması halinde Fed'in indirime gitme yolunda olduğunu söyledi, ancak Fed'in ne zaman harekete geçebileceğini söylemekten kaçındı.

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Geçtiğimiz gün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler dikkat çekti. Dolar endeksi dün 106.130 seviyesini test ettikten sonra bugün gerileyerek 105.754’ten işlem görürken, dün yüzde 4.331 seviyesini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.281 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.89 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.79, en yüksek ise 32.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.38 lira ile primli seyrediyor.