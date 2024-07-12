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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.88’in üzerinde başladı.

12.07.2024 - 09:26 |
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara ilişkin verdiği mesajlar önemle takip edildi.

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POWELL’DAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yenildiğini, üstesinden gelindiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını, ancak ABD'nin istikrarlı fiyatlara ve düşük işsizliğe giden yolda devam ettiğini düşündüğünü söyledi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.88’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.99 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 35.86 lira ile yükseliş gösteriyor.

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