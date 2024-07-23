Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD’den gelecek olan ekonomik verilerde ve ABD seçim sürecine ilişkin gelişmelerde olmaya devam ediyor.

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ABD Başkanı Joe Biden seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıklamış, bu durum piyasaları hareketlendirmişti. Joe Biden adaylıktan çekilmesinin ardından Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeterli sayıda Demokrat delegenin kendisini destekleme sözü vererek adaylık yolunu açmasının ardından ilk kez bir başkan adayı olarak Wisconsin eyaletinde kampanya yürütecek.

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Dolar endeksi bugün hafif toparlanarak 104.403’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.233 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.94 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.82, en yüksek ise 32.99 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 35.83 lira ile hafif geriliyor.