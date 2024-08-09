Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’den son gelen ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle piyasalar hareketlendi. ABD’de iş gücü verilerinin beklentilerin altında kalması resesyon ihtimalini kuvvetlendirdi.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Goldman Sachs’ın ardından JP Morgan da ABD resesyon ihtimalinin arttığı görüşünü paylaştı. Bankanın Bruce Kasman’ın da aralarında olduğu ekonomistlerine göre ABD’de resesyon ihtimali yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseldi.

Ekonomistler, “ABD’den gelen haberler iş gücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayıflamaya ve iş gücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor” dedi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 33.51’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.58 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 36.71 lira ile yükseliyor.