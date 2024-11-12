Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD ve Orta Doğu’daki gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta ABD’de başkanlık yarışını Donald Trump’ın kazanmasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselirken, altın fiyatları sert düşüş göstermişti.

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FED’DEN DAHA AZ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Birçok ekonomist, Trump'ın politikalarının enflasyonist etkisinin daha önce beklenenden daha az faiz indirimine yol açtığını düşünüyor.

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Bugün dolar endeksi 105.751 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.359 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 34.33’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.37 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.26, en yüksek ise 34.38 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.59 lira ile geriliyor.