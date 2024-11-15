Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin gücü nedeniyle faiz indirimi için aceleye gerek olmadığını söylemesi piyasalarda fiyatlamaları etkiledi.

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ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonu da hızlanma işareti gösterdi. Ülkede açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

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Son verilerin enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin yavaşladığına dair görüşleri kuvvetlendirdiğini belirten analistler, bunun Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri desteklemediğini aktardı.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi bugün gerileyerek 106.541’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.439 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 34.33’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.42 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 34.25, en yüksek ise 34.83 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.42 lira ile yükseliyor.