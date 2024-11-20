Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’de başkanlık yarışını Donald Trump’ın kazanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler yaşanmıştı.

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Yeni haftada ise piyasada rüzgar tersine dönmeye başladı. Özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde geri çekilmeler meydana geldi.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 106.711 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.426 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 34.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 34.46 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.34, en yüksek ise 34.55 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.37 lira ile düşüş gösteriyor.