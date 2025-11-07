Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaDolar kaç liradan işlem görüyor?
HaberlerUzmanparaDolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,1960 seviyesinden işlem görüyor.

07.11.2025 - 09:49 |
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,1044'ten tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,1960 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,7480, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,4350 seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı endişeler ve ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı’na uygulanan yaptırımları kaldırdı

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı’na uygulanan yaptırımları kaldırdı

NBA Avrupa'dan Galatasaray kararı! Liste belli oldu

NBA Avrupa'dan Galatasaray kararı! Liste belli oldu