Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,2300 seviyesinden işlem görüyor.

11.11.2025 - 10:08 | | AA
Dün yükseliş eğiliminde dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,2350'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 42,2300 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 48,8200, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5990 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamasının varlık fiyatları üzerindeki etkileri takip edilirken dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da Zew endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

