Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,2320'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 42,2370 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 49,0390, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,5360 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.