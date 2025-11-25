Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 42,4200'dan tamamlamıştı.

Haberin Devamı

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4570 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9570, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,6740 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 100,2 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesinin yanı sıra ABD ile Çin yönetimleri arasında ilişkilerin güçlenmeye başlaması küresel çapta risk algısının azalmasına sağladı.

Bu durum varlık fiyatları üzerinde etkili olurken Fed yetkililerinden gelen olumlu açıklamalar sonrası faiz indirimlerine yönelik öngörüler güçlendi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi. Daly, gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini kaydetti.

Haberin Devamı

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yeniden yüzde 80 seviyelerine yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.