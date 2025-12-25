Dolar kaç liradan işlem görüyor?
Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından 42,8460 seviyesinden işlem görüyor.
25.12.2025 - 09:33 | | AA
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,8462'den tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 42,8460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen altında 50,6200'den satılıyor.
Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.