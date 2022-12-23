Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcıların gözü kulağı dün saat 16.30’da açıklanan ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme rakamlarındaydı. Buna göre ekonomi 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 3.2 büyüme gösterdi.

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Piyasa beklentisi ise büyümenin değişim göstermeyerek yüzde 2.9 oranında kalacağı yönündeydi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.65'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.67 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.61, en yüksek ise 18.69 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.80 liradan işlem görüyor.