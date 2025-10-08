Milliyet App
Dolar kaç TL oldu?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,7110 seviyesinden işlem görüyor.

08.10.2025 - 09:58 | | AA
Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,6950'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 41,7110 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 düşüşle 48,4620, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 55,8870 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,9 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi varlık fiyatları üzerinde belirsizlik algısını artırırken, gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını ifade etti.

