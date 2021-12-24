Dolar kaç TL'den işlem görüyor?

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi politikalarını kamuoyuna açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirasının kıymetini korumak ve vatandaşların dövize olan talebini azaltmak amacıyla kur korumalı Türk lirası mevduat sistemini duyurdu.

Bu gelişme sonrası Türk lirası döviz kurları karşısında bir gün içerisinde yüzde 30’dan fazla değer kazandı. 18.36 lira ile zirveyi gören dolar kuru 13.50 liraya, 20.74 lira seviyesini aşan euro 15.22 lira seviyesine kadar geri çekildi.

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Geçtiğimiz gün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat sisteminin detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada "Hesap sahibinin döviz bazında ana parası korunacak" ifadeleri yer aldı.

5 HAFTANIN DİBİNE İNDİ

Bu gelişmenin ardından döviz kurlarında düşüş hızlandı. Dolar kuru 10.15 lira seviyesine kadar geri çekildi. Euro ise 11.50 lira seviyesine düştü. Böylelikle döviz kurları Türk lirası karşısında 5 haftanın en düşük seviyesine indi.

BUGÜN SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 11.42 liradan başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 11.47 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 11.20 lira, en yüksek ise 12.25 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 13.01 lira seviyesinde hareket ediyor.