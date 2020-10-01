CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar ne kadar oldu?
01.10.2020 - 11:05 | | AA

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 7,7045'ten işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?
ABONE OL

Dün, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının ardından 6,6983'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 7,7215'ten tamamladı.

Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,6346'ya kadar gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,7045'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,0365'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 9,9230'dan satılıyor.

Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 93,6'ya geriledi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1734 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde atılan normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirten analistler, jeopolitik gelişmelerin, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini kuruduğunu dile getirdi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu mahallede 12 kişi koronavirüsten öldü!

Bu mahallede 12 kişi koronavirüsten öldü!

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

ÖSYM tarafından 2020 YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?

ÖSYM tarafından 2020 YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?

Sıradaki Haber