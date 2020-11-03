Dolar ne kadar oldu?

Dün, en düşük 8,3494, en yüksek 8,4460 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 1,1 değer kazancıyla 8,4387'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,4530'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 9,8565'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,930'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 azalışla 93,9 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,2 artışla 1,1660'tan işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite yönetimi çerçevesinde sıkılaştırma adımlarına devam ederek, TCMB bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının 150 baz puanlık artışla yüzde 13,25'e yükseltildiğini hatırlattı.

Bugün yurt içinde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ekimde piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık yüzde 11,89, aylık yüzde 2,13 arttığını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

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