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08.03.2021 - 10:22 | | AA

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe 7.50'nin üzerinde başladı.

Dolar ne kadar oldu?
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Geçen hafta en düşük 7,2214, en yüksek 7,5834 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 artışla cuma gününü 7,5303'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe sakin başlamasının ardından saat 10.21 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde hemen üzerinde 7,54'ten işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9680'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,44130'dan satılıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 1,1890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının, tahvil piyasasının seyrinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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