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Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,38 seviyelerinde işlem görüyor.

21.05.2021 - 10:40 | | AA
Dolar ne kadar oldu?

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,3798'den tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 8,3825'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda, euro/TL yatay bir seyirle 10,2620'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 11,8930'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 89,8 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,04 artışla 1,2233'ten alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6350 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, enflasyonist endişeler ile istihdam piyasasında henüz salgın öncesi seviyelerin yakalanamamasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) net bir sözlü yönlendirme yapmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Bu noktada bugün Fed'in San Francisco, Atlanta, Richmond ve Dallas şubeleri yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da bugün yapacağı konuşma yapacağını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

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