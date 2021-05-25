Dolarda son durum ne?

Dün en düşük 8,3693 ve en yüksek 8,4362 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,4 azalışla 8,3881'den tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşımasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 8,3835'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 10,2770'ten ve sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 11,9040'tan alıcı buluyor.

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Dolar endeksi ise analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 seviyesinin altındaki seyrine devam ederken, yüzde 0,2 değer kaybıyla 89,6 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonist endişeleri yatıştıran açıklamalarının risk iştahını artırdığını belirterek, dolar endeksindeki zayıf görünümün de gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, AB Liderler Zirvesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğu kaydetti.