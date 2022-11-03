Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed politika faizini üst üste 4. kez 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığna çekti. Böylelikle politika faizi 2007 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell kritik gelişme sonrasında piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell, faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti. Bununla birlikte Powell aralık toplantısında daha sınırlı faiz artışının gündeme gelmesinin de olası olduğunu söyledi.

Powell, Fed'in enflasyonu düşürmek için ne kadar yüksek faiz gerektiği konusunda hala kararsız olduğunu söyledi. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi yükselişe geçti.

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Geçtiğimiz gün faiz kararı öncesi 111.390 seviyesinden işlem gören dolar endeksi 112.149’a kadar yükseldi. Bugün endeks 112.542 ile artışını sürdürüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise geçtiğimiz gün Fed kararı öncesi yüzde 4.032’den işlem görürken, yüzde 4.113 seviyesine kadar çıktı. Bugün tahvil faizi yüzde 4.151 ile primli seyrini devam ettiriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.61’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.60, en yüksek ise 18.66 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.24 lira ile gerileme gösteriyor.