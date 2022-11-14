Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta perşembe günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. Buna göre ABD’de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 7.7 oranında artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasalarda beklenti ise enflasyonun yüzde 8 oranında geleceği yönündeydi.

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ABD’de enflasyon artışının yavaşlama göstermesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda agresif faiz artışını sonlandıracağı beklentisini doğurdu. Bu gelişme dolar endeksi ve tahvil faizinin gerilemesine yol açtı.

DOLAR ENDEKSİ 3 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Dolar endeksi geçen hafta cuma günü 106.281’e kadar gerileyerek 3 ayın dibine indi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.800’lü seviyeleri test etti. Bugün dolar endeksi 106.991'den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.880 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.54’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 18.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.50, en yüksek ise 18.62 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.18 lira ile düşüş kaydediyor.