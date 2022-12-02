Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında olmaya devam ediyor. Çarşamba günü saat 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell, Brookings Enstitüsü'nde piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell, Fed'in faiz artırım hızını aralık ayında yavaşlatabileceğini ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

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Powell’ın faiz artışında yavaşlama için aralık ayını işaret etmesiyle birlikte piyasalar moral buldu. Risk iştahının artmasıyla birlikte altın ve hisse senetleri yükselirken, dolar endeksinde sert düşüşler görüldü.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT KAYIP

Çarşamba günü 107’li seviyelerde hareket eden dolar endeksi Fed Başkanı Powell’ın piyasalara güvercin mesajlar vermesiyle birlikte sert kayba yöneldi. Endeks bugün 104.377’ye kadar geriledi. Çarşamba ve perşembe günü düşüş kaydederek yüzde 3.505 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün toparlanma göstererek yüzde 3.513 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.63’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.61, en yüksek ise 18.65 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.63 lira ile yatay seyrediyor.