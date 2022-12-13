Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler bugün saat 16.30’da ABD’de açıklanacak olan kasım ayı enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 7.3’e gerilemesi bekleniyor. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 7.7 olarak açıklanmıştı.

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ABD’de enflasyonun beklenildiği gibi yavaşlama göstermesi Fed’in sert faiz artışlarını sonlandıracağı beklentilerini kuvvetlendirebilir. Kritik enflasyon verisi sonrası piyasalarda sert hareketler görülebilir.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Bugün dolar endeksi yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi hafif gerileme gösteriyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 105.002'den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.611 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.63’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.55, en yüksek ise 18.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.66 lira ile primli seyrediyor.