Dolar ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırmasının ardından piyasalar hareketlenmişti. Fed tutanaklarında üyelerin enflasyonda tepe seviyenin görüldüğü sinyalini vermesi piyasalarda risk iştahını artırmıştı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SONRASI DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde artması sonrasında dolar endeksi sert yükselmişti. Dolar endeksi 101’li seviyelerden 103’ün üzerine çıkmıştı.

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Bu hafta itibarıyla da dolar endeksi 103 seviyesinin üzerinde hareketini sürdürüyor. Dün 103.521’e kadar yükselen dolar endeksi bugün gerileyerek 102.880’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.594 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.83 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.80, en yüksek ise 18.83 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.29 lira ile primli seyrediyor.